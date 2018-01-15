Личные фонды кандидатов в депутаты местных Советов-2018 рассчитываются по новой БВ

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Личные фонды кандидатов в депутаты местных Советов на выборах-2018 будут рассчитываться по новой базовой величине, сообщила в интервью БЕЛТА председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина.

Постановление об образовании личных финансовых фондов ЦИК принял в декабре 2017 года, а с 1 января 2018 года базовая величина в Беларуси выросла до Br24,5 (ранее она составляла Br23).

Как отметила Лидия Ермошина, личные фонды кандидаты в депутаты смогут создавать сразу после регистрации. Открывать счет нужно в отделении Беларусбанка. "На сайте Беларусбанка есть перечень, в каких именно отделениях (не во всех) это можно сделать. Сведения об открытии счета будут направлены в соответствующие избирательные комиссии, а избирательные комиссии, в свою очередь, обязаны эту информацию размещать в СМИ и у себя на сайте - об этом счете, о его реквизитах, чтобы граждане могли перечислять деньги на нужды избирательной кампании конкретного кандидата, если, конечно, пожелают", - пояснила она.

По словам председателя ЦИК, с учетом роста базовой величины избирательные фонды кандидатов в депутаты становятся больше. Например, если говорить о кандидате в депутаты Мингорсовета, максимальный избирательный фонд вырос с Br690 до Br735.

Как сообщалось, на нужды кампании должны использоваться денежные средства собственных избирательных фондов кандидатов, получение материальной помощи из-за границы не допускается. Фонды формируются в следующих размерах: для кандидатов в депутаты областных, Минского городского Советов - до 30 базовых величин; для кандидатов в депутаты других Советов - до 10 базовых величин. Фонд может формироваться за счет собственных средств кандидата, за счет добровольных пожертвований граждан Беларуси и России (если они постоянно проживают на территории Беларуси). При этом размер пожертвования гражданина не может превышать 2 БВ. Еще один источник поступления - добровольные пожертвования юридических лиц (не может превышать 5 БВ).

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. В настоящее время поданные на выдвижение документы проходят проверку в местных избиркомах, на основании этого будут приниматься решения о регистрации кандидатов в депутаты. Этот этап избирательной кампании продлится по 18 января. Сразу после регистрации кандидаты могут приступать к агитации - выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Агитация продлится по 17 февраля включительно, в основной день выборов она запрещена.

По итогам выдвижения на 18 тыс. 111 депутатских мандатов претендуют 22 тыс. 719 человек. Таким образом, в среднем по стране конкурс составляет 1,2 человека на место.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-