Лидерство Беларуси на площадке ООН востребовано как никогда - Мохаммед

21 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Лидерство Беларуси на площадке Организации Объединенных Наций востребовано как никогда. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявила первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ваше лидерство сейчас востребовано как никогда. Лидерство и тот голос за многополярность, за многостороннее решение проблемных вопросов, которые поднимает Беларусь на международной арене", - сказала Амина Мохаммед.

Она подчеркнула, что в современном мире слишком много конфликтов, и они очень разные - в зависимости от того региона, где они происходят. "Нам категорически не хватает толерантного отношения к самым разным ситуациям и проявлениям", - отметила первый заместитель Генсекретаря ООН.-0-