Локальные конфликты могут стать источником мировых проблем - эксперты

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Локальные конфликты могут стать источником мировых проблем. Об этом заявили эксперты на встрече Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

В XXI веке, когда мир сталкивается с многочисленными угрозами и рисками, мелкие, даже замороженные конфликты, могут стать источником больших проблем, отмечалось на встрече. Они могут превратиться в региональные конфликты или даже выйти за пределы конкретных регионов. И сегодня это можно наблюдать. К примеру, конфликт в Сирии приобрел такие масштабы, что он влияет на всех.

Говоря о мелких конфликтах, нужно проявить максимальную осторожность, уверены эксперты. Наращивание вооружения только усложняет обстановку, при разрешении конфликтов следует использовать дипломатические методы, иначе все могут проиграть.

Также на встрече обсуждалась роль малых государств в разрешении конфликтов, их вклад в мировую безопасность.

Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября.-0-