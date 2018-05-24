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Майра Мора о проблемах в мире: надо начинать говорить о том, о чем можно договориться

Политика 24.05.2018 | 09:57
Майра Мора
Майра Мора

24 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Генеральный директор Совета государств Балтийского моря (СГБМ) Майра Мора считает, что диалог по тем или иным международным проблемам следует начинать именно там, где есть уверенность в возможности договориться, а не ставить нереалистичные цели. Об этом она заявила сегодня журналистам в ходе международной экспертной конференции "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех", передает корреспондент БЕЛТА.

"Надо начинать говорить о том, о чем можно договориться. Если есть вопросы, где заранее известно, что договориться не удастся, лучше это откладывать и продвигаться постепенно. Надо говорить последовательно - так, чтобы не поссориться еще больше", - считает Майра Мора.

По ее словам, например, общая позиция заключается в желании стабилизировать регион, найти пути сотрудничества. "И от этого надо продолжать. Не надо ставить нереалистичные цели", - считает политик.

Она также отметила последовательный процесс нормализации отношений между Беларусью и ЕС. Майра Мора в связи с этим образно выразилась насчет нескольких лет, которые она работала в должности главы представительства Евросоюза в Беларуси: "Я приехала в Беларусь посреди ночи (в отношениях с ЕС. - Прим. БЕЛТА) и уехала на рассвете. И сейчас это продолжается. Это очень радостно видеть. Я очень рада возможности опять приехать и увидеть, как далеко вы продвинулись. Эта конференция - тоже одно из доказательств этому".

Майра Мора также высоко оценивает роль Минска в качестве переговорной площадки по разрешению конфликта в Украине. "Я была здесь, когда Минск предложил себя как площадку для переговоров в этом сложном и критическом вопросе. И проявил себя блестяще. Думаю, это надо поддерживать и продолжать", - заявила гендиректор СГБМ.-0-

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Теги
Беларусь, Евросоюз, ЕС, конференция, мнения
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Международный форум "Минский диалог" Экспертная инициатива "Минский диалог" начала работу в марте 2015 года. Миссия инициативы - предоставлять открытую и геополитически нейтральную площадку для исследований и дискуссий в области международных отношений и безопасности в Восточной Европе.
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