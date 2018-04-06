Макей: Беларусь и ЕС за два года достигли в отношениях большего, чем за 20 лет санкций

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Евросоюз за последние два года достигли очень многого в развитии своих отношений. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью телеканалу Euronews. Текст интервью размещен на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"Думаю, что в течение последних двух лет мы достигли очень многого. За два года мы достигли гораздо большего в отношениях с Евросоюзом, чем за предыдущие 20 лет санкций, недоверия и так называемой мегафонной дипломатии", - заявил министр.

Он отметил создание координационной группы Беларусь-ЕС, которая является хорошей платформой для обсуждения любых вопросов, важных для сотрудничества. Начата реализация новых совместных программ с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком. Европейский союз в два раза увеличил помощь Беларуси в рамках различных программ. "Существует много позитивных моментов, но в то же время мы, разумеется, понимаем, что есть ряд чувствительных для ЕС вопросов и нужно работать над этими вопросами", - сказал Владимир Макей.

Что касается санкций, министр выразил мнение, что в этом плане имеет место движение вперед, медленно, но неизменно. При этом большинство ограничительных мер были отменены в 2016 году. "В двусторонней повестке остались лишь некоторые санкции. В первую очередь, это эмбарго на торговлю оружием. Речь идет о торговле специфической военной техникой, но не об экспорте в целом, и это важно. Дело в том, что мы бы хотели поддерживать нормальные отношения с Европейским союзом, прежде всего торгово-экономические. Мы заинтересованы в экономическом сотрудничестве с Европейским союзом", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

По его словам, такое сотрудничество позволяет Беларуси укреплять свою экономику, сохранять и укреплять политическую независимость. "Именно поэтому мы крайне заинтересованы в нормальном торговом и экономическом взаимодействии с Европейским союзом. Думаю, что мы медленно движемся в сторону полной отмены санкций, и надеюсь, что это случится в ближайшем будущем", - сказал министр.

Владимир Макей отметил наличие явного интереса обеих сторон - ЕС и Беларуси - в развитии диалога для достижения успеха в Беларуси и в регионе. "Мы понимаем чувствительность для Европейского союза некоторых внутриполитических вопросов в Беларуси и обсуждаем эту тему с ЕС. Но иногда невозможно достигнуть успеха сию секунду. Европейские партнеры это понимают, и мы продолжаем диалог в различных сферах для обеспечения постоянного прогресса в наших отношениях, для того чтобы сделать этот процесс необратимым", - добавил министр.-0-