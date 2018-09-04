Макей: Беларусь и Россия стремятся конструктивно подходить к имеющимся разногласиям и проблемам

4 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Россия стремятся конструктивно подходить к имеющимся разногласиям и проблемам. Об этом по завершении доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко заявил журналистам министр иностранных дел Владимир Макей, передает корреспондент БЕЛТА.
"Президенту был доложен ряд аспектов, связанных и с нашими взаимоотношениями с ЕС, Евразийским экономическим союзом, в том числе и с Российской Федерацией. Как вы знаете, на ближайшее время запланированы контакты глав государств с участием представителей правительств Беларуси и России. Думаю, что надо подождать итогов этих встреч", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
"С учетом того, что оба государства стремятся конструктивно подходить к имеющимся разногласиям и проблемам, я убежден, что нам удастся решить те некоторые разногласия, которые существуют на данный момент", - добавил Владимир Макей.-0-
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