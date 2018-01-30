Макей: Беларусь продолжит играть роль донора безопасности в регионе

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь продолжит играть роль донора безопасности в регионе. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Беларусь готова продолжить играть роль донора безопасности в регионе", - сказал Владимир Макей.
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