Макей: Беларусь стремится укреплять международный мир и безопасность на основе диалога и взаимопонимания

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стремится последовательно укреплять международный мир и безопасность, содействовать развитию дружеских отношений между нациями на основе диалога и взаимопонимания. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Владимир Макей на международном круглом столе "Трагедия Минского гетто: память и уроки", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы стремимся последовательно укреплять международный мир и безопасность, содействовать развитию дружеских отношений между нациями на основе диалога и взаимопонимания. В условиях роста глобальной и региональной напряженности Президент Республики Беларусь выступил с инициативой о начале широкого международного диалога, направленного на прекращение конфликтов и братоубийственных войн, укрепление доверия, сотрудничества и взаимопонимания между государствами региона и мира", - заявил Владимир Макей.

Беларусь считает одним из своих приоритетов противодействие распространению человеконенавистнических идеологий в мире. "Наша страна является одним из инициаторов резолюции Генеральной ассамблеи ООН, направленной против героизации нацизма, возрождения неонацизма и других современных форм расизма и расовой дискриминации. Мы выступаем против фальсификации истории Второй мировой войны", - подчеркнул он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, в Беларуси проживают представители около 140 национальностей и все они равны перед законом, имеют право на равную защиту без всякой дискриминации.

"Для борьбы с разжиганием расовой, национальной, религиозной вражды реализуется комплекс мер. С одной стороны, самые серьезные проявления такой вражды, в том числе оскорбление национального достоинства, преследуются по закону. С другой, в Беларуси ведется образовательная работа с населением, в школах и университетах, музейных, архивных и библиотечных учреждениях", - сказал глава МИД.

Круглый стол посвящен памяти жертв Минского гетто, тем, кто помогал выжить его узникам, рискуя собственной жизнью, а также роли государств и международного сообщества в борьбе с современными проявлениями расизма, неонацизма, расовой дискриминации, антисемитизма и связанной с ними нетерпимостью. В работе круглого стола приняли участие министр алии и интеграции Израиля Софа Ландвер, представители белорусских государственных органов, парламентарии, ученые, гости из Израиля, США, Великобритании, России и других стран, представители дипломатического корпуса, международных организаций, общественных объединений.

Минское гетто - один из крупнейших в Европе лагерей для уничтожения евреев, к концу октября 1943 года нацисты убили здесь более 100 тыс. человек. В Беларуси проживают 79 узников Минского гетто, из них 54 в Минске.

Помимо жителей Беларуси в Минское гетто нацисты привозили граждан Германии, Австрии, Чехии, Польши и других государств. 21-23 октября 1943 года стали последними днями существования Минского гетто. Большинство остававшихся на тот момент узников были уничтожены.-0-