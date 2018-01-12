Макей: Беларусь удовлетворена состоянием сотрудничества с Китаем

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь удовлетворена состоянием сотрудничества с Китаем. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

"Надо всегда быть чем-то недовольным для того, чтобы стремиться достичь большего. Но если говорить серьезно, то в целом мы удовлетворены состоянием нашего сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Я думаю, что наше сотрудничество с Китаем может являться примером для взаимодействия с другими странами. Потому что у нас нет по большому счету никаких принципиальных проблем и расхождений в том, что касается и политического, и торгово-экономического, и гуманитарного взаимодействия", - заявил министр.

Владимир Макей подчеркнул, что Китай для Беларуси является очень важным и стратегическим партнером. За 25 лет с момента установления дипломатических отношений стороны достигли очень высокого уровня, и это было зафиксировано в соответствующих соглашениях. "Это не было бы возможным, если бы у обеих сторон не было понимания того, что надо развивать тесное взаимодействие друг с другом в различных сферах и областях", - заметил глава внешнеполитического ведомства.

Весьма показательным Владимир Макей назвал тот факт, что за четверть века дипотношений двусторонний товарооборот вырос почти в 100 раз, а по итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот составил почти $3 млрд.

"Поэтому мы удовлетворены в целом состоянием наших отношений с Китаем, но, я думаю, это - не повод для того, чтобы самоуспокаиваться. У нас есть еще много точек приложения усилий, много сфер для роста", - уверен министр.

Отвечая на вопрос о перспективах развития Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", Владимир Макей сказал, что это - самый масштабный проект в сотрудничестве с Китаем, но он выходит далеко за рамки двустороннего сотрудничества. "Сегодня мы продвинулись очень далеко в реализации этого проекта", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Он напомнил, что в мае прошлого года Президент Беларуси подписал соответствующий указ о правовом режиме этого парка, который предоставляет беспрецедентные льготы для возможных резидентов, инвесторов, готовых прийти в парк. На сегодняшний день в парке уже зарегистрировано около двух с половиной десятков инвесторов не только из Китая, но и из России, Германии, Австрии и других европейских государств.

"Мы не намерены ограничиваться развитием только логистической и инфраструктурной сферы в этом парке. Мы намерены развивать здесь инновационные высокотехнологичные производства, которые будут устремлены в будущее. Именно поэтому мы создали здесь беспрецедентные на всем евразийском пространстве льготы для инвесторов. Сегодня реализовано и достигнуто уже достаточно много. Создана первичная инфраструктура, создается логистический субпарк, ведется активная работа с инвесторами. Но опять-таки, мы намерены не останавливаться на достигнутом, мы ведем активные переговоры со всеми странами, с передовыми компаниями, которые были бы готовы прийти в этот парк и работать в нем", - рассказал министр.

Он добавил, что есть желание сделать парк узловой платформой Экономического пояса Шелкового пути, где развивалась бы не только логистическая составляющая, но и различные инновационные и ориентированные в будущее производства. "Это было бы на пользу и Беларуси, потому что укрепляло бы ее торгово-экономический потенциал, и это было бы на пользу в целом всей инициативе Экономического пояса Шелкового пути. Я думаю, что у данного парка есть очень хорошие перспективы и сегодняшние конкретные достижения подтверждают это", - уверен Владимир Макей.-0-