Макей: Беларусь выступает за прямой диалог между ЕС и ЕАЭС

22 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает за прямой диалог между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом с перспективой формирования стабильного и процветающего общего экономического пространства между Тихим и Атлантическим океанами. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран - участниц "Восточного партнерства", передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что на встрече был обсужден широкий спектр вопросов. Речь, в частности, шла о необходимости своего рода "рекламной кампании" в рамках "Восточного партнерства", благодаря которой страны - члены ЕС и страны-партнеры больше узнавали бы друг о друге, о достижениях и преимуществах взаимного сотрудничества. Такая информационная работа должна служить укреплению взаимопонимания в регионе.

Владимир Макей выразил мнение, что в духе решений брюссельского саммита "Восточное партнерство" должно развиваться в неконфронтационном ключе. "Оно не должно быть направлено против интересов третьих стран. Беларусь заинтересована в использовании конструктивного потенциала "Восточного партнерства" для преодоления разделительных линий и восстановления доверия", - отметил министр.

Он заявил, что Беларусь неизменно привержена мирному урегулированию конфликтов и намерена и далее поддерживать соответствующие международные усилия. "Считаем, что этому способствовало бы также сближение интеграционных процессов на нашем континенте. В этой связи выступаем за прямой диалог между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом с перспективой формирования стабильного и процветающего общего экономического пространства между Тихим и Атлантическим океанами", - подчеркнул глава МИД Беларуси.-0-