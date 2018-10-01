Макей: борьба с терроризмом требует целостного подхода и исключения двойных стандартов

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борьба с угрозой терроризма требует целостного подхода, при котором все страны соблюдают принципы международного права и избегают двойных стандартов. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на общей дискуссии 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Министр напомнил, что на саммите ООН в 2015 году Президент Беларуси высказал идею о невозможности устойчивого развития без обеспечения прочного мира и безопасности. "Это полностью актуально и сегодня. Реальная устойчивость не может быть достигнута вне рамок безопасности, которые ежедневно испытываются на прочность. Общей для всех является глобальная угроза терроризма. Борьба с ней требует целостного подхода, при котором все страны соблюдают принципы международного права и избегают двойных стандартов. Мы приветствуем и с готовностью поддерживаем усилия руководства ООН по созданию единого фронта против терроризма", - заявил дипломат.

По его словам, вкладом Беларуси в глобальные объединительные процессы в этой сфере станет организованная совместно с ОБСЕ Международная конференция высокого уровня по вопросам предотвращения и борьбы с терроризмом в цифровую эпоху, которая пройдет в Минске 9-10 октября.-0-