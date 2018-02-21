Макей: для реализации Повестки-2030 нужно сплотить страны на совместную работу для преодоления глобальных вызовов

21 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Для реализации Повестки-2030 нам нужна ООН, которая способна сплотить страны на совместную работу для преодоления глобальных вызовов и угроз. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня во время Регионального форума по ЦУР, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил глава МИД, сами по себе вопросы устойчивого развития имеют безусловную ценность, но их важнейшее предназначение - содействие общественной, региональной и глобальной стабильности, укреплению экономического и политического сотрудничества между государствами.

Региональный форум по ЦУР открывает целую серию широких дискуссий, посвященных стабильности и безопасности в регионе. Владимир Макей сообщил, что в мае белорусская сторона проведет большую экспертную конференцию по вопросам безопасности в Восточной Европе. "Этот разговор будет продолжен на встрече основной группы Мюнхенской конференции, которая соберется в столице Беларуси осенью. В октябре под эгидой ОБСЕ в Минске пройдет конференция по вопросам контртеррористической тематики", - отметил министр.

Он считает, что через призму этой перспективы видится уникальное значение сегодняшнего форума. Владимир Макей выразил уверенность, что выработанные рекомендации будут способствовать развитию прагматичного и взаимовыгодного взаимодействия в регионе Большой Европы, укреплению духа партнерства и доверия между странами. "Для реализации Повестки-2030 нам нужна ООН, которая структурно и стратегически объединяет свои программы в области мира и безопасности, устойчивого развития, а не оставляет их институционально разрозненными, как в прошлом, - подчеркнул Владимир Макей. - Нам нужна ООН, которая помогает наводить мосты между государствами во время зарождающейся напряженности между ними. Нам нужна ООН, которая способна сплотить страны на совместную работу для преодоления вызовов и угроз для всего человечества. И, наконец, нам нужна "командная" ООН на местах, которая сможет эффективно и рационально поддерживать государства на пути к устойчивому развитию".-0-