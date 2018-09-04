Макей: ЕС проявляет готовность к большему открытию дверей в Беларусь

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз проявляет готовность к большему открытию дверей в Беларусь. Об этом в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

"Евросоюз в определенной мере проявляет готовность к большему открытию дверей в Беларусь. Это проявляется в нашем сотрудничестве, например, с европейскими финансовыми институтами, - отметил министр. - Мы заинтересованы в развитии торгово-экономического взаимодействия с ЕС, потому что он для нас второй по значимости торгово-экономический партнер, мы просто обязаны иметь нормальные отношения с ним".

"Надо понимать, что сегодня ЕС по отношению к Беларуси не предпринимает каких-либо дискриминационных мер. Он проводит такую же политику, как по отношению к другим аналогичным странам, за исключением тех, с которыми имеет преференциальные соглашения. Поэтому наша задача сейчас состоит в том, чтобы активнее продвигать свою продукцию на европейский рынок. Для этого нужно решать вопрос сертификации продукции, более активно работать в конкретных странах, для этого нужно нашим субъектам хозяйствования, регионам предпринимать более активные шаги по работе на европейских рынках", - сказал Владимир Макей.

Вместе с тем он подчеркнул, что белорусская сторона все-таки чувствует определенные нюансы, связанные с политической сферой, когда речь идет о необходимости развивать торгово-экономическое взаимодействие. "Думаю, что нам удастся выйти в итоге на подписание Приоритетов партнерства (до 2020 года. - Прим. БЕЛТА). Но когда мы работали на начальных стадиях над этим документом, мы видели, что некоторые государства пытались вставить какие-то пассажи, связанные то ли с тематикой прав человека, то ли с политической подоплекой. И для нас это, конечно, было неприемлемо", - заметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

"Президентом еще раз были четко обозначены наши подходы: есть национальные интересы. Мы должны исходить из наших национальных интересов. Конечно, если ЕС готов сделать какие-то подвижки в тех или иных сферах, мы тоже готовы сделать соответствующие шаги навстречу. Но мы ни в коей мере не будем поступаться принципами и идти на поводу у отдельных стран, которые пытаются каким-то образом оказать давление на Беларусь", - резюмировал министр.-0-