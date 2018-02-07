Макей: главная задача на 2018-й - дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике

7 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Главная политическая задача на 2018 год и более отдаленную перспективу - дальнейшее повышение роли Беларуси в региональной и мировой политике. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на расширенном заседании итоговой коллегии по рассмотрению результатов работы за 2017 год, которая проходит с участием премьер-министра Андрея Кобякова, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Беларусь намерена продолжить на двустороннем и многостороннем уровнях продвижение позитивной, объединительной, мирной повестки дня, которая уже ассоциируется с Беларусью. "Ее логичным выражением стали инициативы Президента - идеи совместимости в Европе, партнерства интеграций, обновления общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества", - продолжил министр.

По его словам, "есть позитивные подвижки в плане политического и экономического обеспечения нашего суверенитета и независимости". В Беларуси стали более активно реализовывать свои проекты авторитетные мировые банки.

"Но это не повод для самоуспокоения, - подчеркнул Владимир Макей. - Нынешние скорости развития ситуации в геополитике и экономике таковы, что, однажды проиграв на старте или на повороте, соперника можно и не догнать".-0-