Макей и Антуфьев обсудили развитие интеграции в СНГ

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел встречу с временно исполняющим должность генерального секретаря - руководителя секретариата Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Сергеем Антуфьевым, сообщили БЕЛТА во внешнеполитическом ведомстве.
На встрече обсуждены актуальные вопросы развития интеграции в СНГ, а также отдельные аспекты работы по адаптации Содружества к современным мировым условиям.
Стороны еще раз подтвердили важное значение парламентского измерения в деле развития интеграционных отношений, обсудили задачи по реализации принятого в октябре 2017 года в Сочи решения Совета глав государств СНГ о совершенствовании деятельности Межпарламентской ассамблеи.-0-
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