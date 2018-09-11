Макей и Бабич обсудили двусторонние политические контакты на высшем и высоком уровнях

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил двусторонние политические контакты на высшем и высоком уровнях с послом России в Беларуси Михаилом Бабичем на встрече по случаю вручения им копий верительных грамот. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы белорусско-российских отношений и ближайшая повестка дня двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях. Рассмотрены практические шаги по интенсификации торгово-экономического сотрудничества. Стороны также затронули тематику взаимодействия в рамках интеграционных объединений", - отметили в пресс-службе МИД.

Владимир Макей пожелал успехов Михаилу Бабичу и выразил надежду на активную совместную работу в целях дальнейшего укрепления стратегических отношений между Минском и Москвой.-0-