Макей и еврокомиссар Хан обсудили актуальные вопросы взаимоотношений Беларуси и ЕС

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуальные вопросы взаимоотношений Беларуси и Европейского союза обсуждены во время встречи министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с европейским комиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, который находится в Минске для участия в заседании Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Во время встречи состоялся обмен мнениями об актуальных вопросах взаимоотношений Беларуси и Европейского союза. Стороны обсудили ход переговоров по совместным приоритетам партнерства на 2018-2020 годы и по соглашениям об упрощении визовых процедур и реадмиссии, процесс вступления Беларуси в ВТО, актуальное состояние и перспективы сотрудничества в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство", реализацию в Беларуси финансируемых Евросоюзом проектов", - рассказали в МИД.

Сегодня также состоялась встреча Йоханнеса Хана с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.-0-

Фото МИД