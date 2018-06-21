Макей и еврокомиссар Хан обсудили перспективы сотрудничества в "Восточном партнерстве"

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнес Хан сегодня на встрече в Минске обсудили перспективы сотрудничества в инициативе "Восточное партнерство". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В ходе встречи стороны обсудили состояние отношений Беларуси с Евросоюзом, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в ряде прикладных областей, в том числе в рамках инициативы "Восточное партнерство", - проинформировали в пресс-службе.

Во время встречи. Фото МИД

Йоханнес Хан в Минске принимает участие в десятом раунде неформальных министерских диалогов стран инициативы ЕС "Восточное партнерство". Программой предусмотрены встречи министров иностранных дел и министров по делам цифровых технологий Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. Белорусские делегации возглавляют министр иностранных дел Владимир Макей и министр связи и информатизации Сергей Попков.

Во время неформальных министерских диалогов в белорусской столице обсуждаются ситуация в регионе и перспективы развития "Восточного партнерства" как инициативы, ориентированной на практические результаты. Встреча министров по делам цифровых технологий состоялась сегодня, она посвящалась вопросам гармонизации цифровых рынков ЕС и стран-партнеров, кибербезопасности, развитию широкополосного интернета и сближению тарифов на мобильный роуминг между странами-участницами.-0-