Макей и Кварацхелия обсудили реализацию белорусско-грузинских договоренностей

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей и посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия обсудили на встрече в Минске реализацию белорусско-грузинских договоренностей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Стороны отметили активизацию в последние годы двустороннего диалога на высшем и высоком уровнях. Был также рассмотрен широкий спектр вопросов белорусско-грузинского сотрудничества, в том числе ход реализации ранее достигнутых договоренностей, подготовка запланированных на ближайшее время совместных мероприятий.

Встреча состоялась по случаю вручения Валерием Кварацхелия копий верительных грамот.-0-