Макей и Лавров обсудили взаимодействие Беларуси и России в интеграционных объединениях

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Такая информация размещена на сайте МИД России.

"Обсуждалась проблематика взаимодействия стран в рамках интеграционных объединений, а также актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении российского МИД.-0-