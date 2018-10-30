Макей и Лавров обсудили взаимодействие Беларуси и России в интеграционных объединениях

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Такая информация размещена на сайте МИД России.
"Обсуждалась проблематика взаимодействия стран в рамках интеграционных объединений, а также актуальные вопросы двусторонних отношений", - говорится в сообщении российского МИД.-0-
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