Макей: мир нуждается в новом формате международных отношений

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мир нуждается в новом формате международных отношений. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на пленарном заседании 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Пленарное заседание ООН посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. Владимир Макей акцентировал внимание на недопустимости пренебрежения идеалами и принципами, которые исповедовал Нельсон Мандела, и подчеркнул, что мир сегодня нуждается в новом формате международных отношений, основанном на учете современной обстановки и призванном стать образцом решения сложнейших проблем.

В заседании приняли участие главы государств, правительств и министерств иностранных дел более чем 130 стран.

В штаб-квартире ООН глава белорусского внешнеполитического ведомства провел встречу с председателем Генеральной ассамблеи ООН Марией Фернандой Эспиносой Гарсес.

Министр поделился инициативами, которые Беларусь планирует продвигать на текущей сессии. В частности, проинформировал о проведении регионального форума в Беларуси о выполнении Повестки дня-2030 и попросил поддержать идею создания в ООН базы данных о национальных координаторах по достижению ЦУР. Председатель Генассамблеи высоко оценила роль Беларуси в борьбе с торговлей людьми и призвала Беларусь продолжать развивать эту тему в международной повестке дня. Собеседники обсудили тематику поддержки стран со средним уровнем дохода в ООН, а также проведение 4 декабря 2018 года в штаб-квартире ООН заседания в поддержку стран со средним уровнем дохода, которое инициировала Беларусь.

Глава внешнеполитического ведомства Беларуси провел также встречу с министром иностранных дел Судана Альдирдири Мохамедом Ахмедом. Стороны затронули вопросы развития торгово-экономического сотрудничества с акцентом на создание совместных производств на территории Судана и договорились об инвентаризации двусторонних документов, реализация которых будет способствовать выводу отношений на новый уровень.

На встрече с министром иностранных дел Сирии Валидом аль-Муаллемом обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, подтверждена заинтересованность в развитии взаимодействия в торгово-экономической сфере, медицине и образовании. Стороны договорились провести очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству до конца текущего года. Валид аль-Муаллем поблагодарил белорусскую сторону за неоднократное предоставление гуманитарной помощи и оздоровление в Беларуси сирийских детей.

На встрече с заместителем председателя кабинета министров - министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым подчеркнута приверженность сторон активной работе по взаимодействию в различных областях, представляющих взаимный интерес.-0-

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