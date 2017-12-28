Макей: на международной арене Беларусь стремится решать проблемы, а не создавать их

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На международной арене Беларусь стремится решать проблемы, а не создавать их. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня на встрече с учениками и преподавателями Рижской белорусской школы имени Я.Купалы и Вильнюсской белорусской гимназии имени Ф.Скорины, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы являемся страной, которая не хочет никому доставлять проблем. Мы, наоборот, хотим сделать так, чтобы их не было. Если регион будет спокойным, без конфликтов, нам будет легче развивать свою экономику", - пояснил Владимир Макей.

По его мнению, разумная внешняя политика Беларуси - один из поводов гордиться своей страной. "Нас никто не может обвинить, что мы являемся захватчиками. Мы не имеем никаких территориальных претензий к нашим соседним странам и другим государствам. Мы стремимся проводить мирную внешнюю политику", - подчеркнул министр.-0-