Макей на СМИД СНГ предложил наметить пути взаимодействия по острым международным вопросам

6 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня на открытии заседания СМИД СНГ в узком формате в Минске предложил в доверительном формате обсудить ключевые международные проблемы, затрагивающие интересы региона, и наметить пути взаимодействия по наиболее острым вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства поприветствовал всех и поблагодарил за участие в работе Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств. "Сегодня мы проводим первое заседание СМИД в текущем году и тем самым, можно сказать, открываем политический сезон работы Содружества, - подчеркнул Владимир Макей. - В связи с этим я хочу еще раз поблагодарить российскую сторону за эффективную работу, проделанную в период председательства России в СНГ в прошедшем году, а также пожелать успешной и плодотворной деятельности нашим таджикским коллегам, принявшим эстафету председательства на текущий год".

Министр подчеркнул, что сегодня "насыщенная и разносторонняя повестка, в том числе включающая вопросы взаимодействия в сферах безопасности, борьбы с преступностью и противодействия международному терроризму". "С учетом непростой геополитической ситуации и с проявившимися рисками дестабилизации сложившихся условий международного взаимодействия есть возможность в доверительном формате обсудить ключевые международные проблемы, затрагивающие интересы нашего региона, и наметить пути взаимодействия по наиболее острым вопросам", - продолжил глава внешнеполитического ведомства.

Он также подчеркнул, что СМИД - это и подготовительный этап к предстоящему заседанию Совета глав государств. Поэтому, по его словам, необходимо обеспечить к встрече президентов в Душанбе формирование емкой, но в то же время крайне субстантивной повестки, что будет являться выполнением требования глав государств о повышении эффективности работы высших органов СНГ.-0-