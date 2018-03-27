27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с визитом в Великобритании, сообщает БЕЛТА.

В твиттере появилась информация о встрече государственного министра по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Грега Хендса с главой белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время переговоров стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в этой сфере между правительствами двух стран.

Кроме того, сообщается о встрече Владимира Макея с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Пьером Хейлбронном.

Корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси пояснили, что Владимир Макей находится в Великобритании с плановым рабочим визитом.

Как сообщалось, в сентябре прошлого года состоялся визит в Беларусь государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алана Дункана. Он был принят главой государства, состоялись переговоры с министром иностранных дел. Стороны констатировали конструктивный характер состоявшихся обсуждений, наметили пути дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.

В последние годы Великобритания является одним из ведущих экономических партнеров Беларуси. По экспорту белорусских товаров Великобритания последние несколько лет устойчиво занимает третье место после России и Украины, отмечается на сайте белорусского диппредставительства в Великобритании.-0-