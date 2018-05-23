Макей о диалоге с ЕС: идет спокойный, поступательный процесс

23 мая, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня, отвечая на вопросы журналистов, охарактеризовал диалог Беларуси с ЕС как спокойный, поступательный процесс, передает корреспондент БЕЛТА.

"Идет спокойный, поступательный процесс. Мы обсуждаем все темы, которые связаны с нашими взаимоотношениями: политические, экономические, гуманитарные, социальные и другие. Мы высказываем свое видение перспектив наших отношений, выслушиваем партнеров и стараемся найти точки соприкосновения", - сказал Владимир Макей.

Министр напомнил о деятельности координационной группы ЕС-Беларусь, которая обсуждает всю проблематику отношений. Он перечислил некоторые конкретные направления - торгово-экономическое сотрудничество, вопросы прав человека, совершенствование демократии. -0-