Макей о ситуации вокруг Беларуси: мы оказались между двух больших огней

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в современных условиях оказалась между двумя крупными геополитическими игроками, которые находятся в состоянии враждебности. Этот факт в интервью телеканалу Euronews отметил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Текст интервью размещен на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"К сожалению, сегодня мы находимся между двумя крупными геополитическими игроками: с одной стороны - Россия, с другой - Европейский союз. Иными словами, на сегодняшний момент мы оказались между двух больших огней, которые находятся, скажем так, в состоянии враждебности. Мы страдаем от этого. Потому что белорусская экономика является экспортно ориентированной. Мы зависим от ситуации на зарубежных рынках и хотели бы иметь нормальные торговые отношения с Востоком и Западом, с Севером и Югом", - заявил министр.

По его словам, Беларусь страдает от ситуации, когда Россия и ЕС применяют взаимные санкции. "Россия - наш ключевой партнер. Мы многого достигли в отношениях с Россией: создано единое пространство от Бреста до Владивостока, обеспечиваются равные права для граждан двух стран. Это главное: равные права для наших граждан, в том числе право на образование, на труд, некоторые социальные права и так далее, - сказал Владимир Макей. - С экономической точки зрения сегодня мы сильно зависим от России. Именно поэтому перед нами стоит задача диверсифицировать отношения, в первую очередь экономические. Евросоюз - наш второй по значимости экономический партнер после России".

"Мы хотим сохранить хорошие отношения с Россией. С другой стороны, мы бы хотели иметь более продвинутые, тесные отношения с Евросоюзом. Это наша цель, и мы активно работаем над ее достижением. При этом мы полагаем, что невозможно обеспечивать стабильность здесь, в Беларуси, без России или за счет России. Поэтому мы не признаем вопроса "С кем вы сегодня: с Россией или с Европейским союзом?", а хотим поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Евросоюзом. Мы понимаем, что это наша судьба, от этого зависит дальнейшее развитие нашего государства", - подчеркнул министр.

Он добавил, что Беларусь хотела бы найти разумный позитивный баланс в отношениях с Россией и ЕС, а также другими западными странами. "Время от времени возникают определенные проблемы в отношениях с Россией, которые имеют преимущественно экономический характер. Зачастую эти проблемы являются искусственно созданными, но мы продолжаем диалог с российскими партнерами и всегда находим решение", - отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей также прокомментировал тот факт, что порой в странах Запада Беларусь считают частью российской политики. "Но я хотел бы подчеркнуть, что мы являемся независимым государством, молодым суверенным государством, и мы всегда будем действовать в соответствии с нашими национальными интересами. Безусловно, мы принимаем во внимание мнение европейских и российских партнеров, но мы всегда будем принимать решения в соответствии с нашими национальными интересами. Можно вспомнить ряд фактов из прошлого, когда мы занимали свою, отличную от других позицию по многим спорным вопросам, как то в отношениях с Украиной или другими государствами региона", - резюмировал министр.-0-

Макей: Беларусь и ЕС за два года достигли в отношениях большего, чем за 20 лет санкций "Думаю, что в течение последних двух лет мы достигли очень многого. За два года мы достигли гораздо большего в отношениях с Евросоюзом, чем за предыдущие 20 лет санкций, недоверия и так называемой мегафонной дипломатии", - заявил министр.

Макей: мы не боимся реализации украинского сценария в Беларуси Отвечая на вопрос, стоит ли Беларуси бояться повторения украинского сценария, министр заявил: "Не думаю. Украинские власти совершили много ошибок в прошлом, в результате которых там сложилась такая ситуация".