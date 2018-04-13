Макей обсудил с аналитиком Джеймстаунского фонда перспективы белорусско-американских отношений

Во время встречи. Фото МИД

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился со старшим научным сотрудником Джеймстаунского фонда (США) Владимиром Сокором, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МИД.

В ходе встречи обсуждены состояние и перспективы белорусско-американских отношений, ситуация в регионе и мире, а также вопросы взаимодействия с международным аналитическим сообществом.-0-