Макей обсудил с Гремингером ситуацию в области безопасности в Европейском регионе

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, прибывшим в Беларусь для участия в форуме "Минского диалога" "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
На встрече стороны обсудили ситуацию в области безопасности в Европейском регионе, проблематику двустороннего взаимодействия между Беларусью и ОБСЕ, ход реализации совместных проектов, а также процесс мирного урегулирования конфликта в Украине.
Особое внимание уделено обсуждению инициативы Президента Беларуси Александра Лукашенко по приданию нового импульса процессу восстановления взаимного доверия и снижения напряженности в Европе.-0-
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