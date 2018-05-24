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Макей обсудил с Гремингером ситуацию в области безопасности в Европейском регионе

Политика 24.05.2018 | 16:41
Во время встречи. Фото МИД РБ
Во время встречи. Фото МИД РБ

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером, прибывшим в Беларусь для участия в форуме "Минского диалога" "Восточная Европа: в поисках безопасности для всех". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

На встрече стороны обсудили ситуацию в области безопасности в Европейском регионе, проблематику двустороннего взаимодействия между Беларусью и ОБСЕ, ход реализации совместных проектов, а также процесс мирного урегулирования конфликта в Украине.

Особое внимание уделено обсуждению инициативы Президента Беларуси Александра Лукашенко по приданию нового импульса процессу восстановления взаимного доверия и снижения напряженности в Европе.-0-

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Теги
безопасность, Европа, Макей, МИД
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