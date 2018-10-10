Макей обсудил с новым послом Армении перспективы двусторонних отношений

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей обсудил с новым послом Армении Арменом Гевондяном перспективы двусторонних отношений. Встреча состоялась по случаю вручения послом копий верительных грамот, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
"Стороны подчеркнули высокий уровень белорусско-армянских отношений и подтвердили готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия между двумя странами по широкому спектру направлений", - отметили в пресс-службе.
Владимир Макей поздравил Армена Гевондяна с началом дипломатической миссии в Беларуси и выразил надежду на его активный вклад в дальнейшую активизацию двустороннего сотрудничества.-0-
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