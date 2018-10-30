Макей обсудил с помощником госсекретаря США развитие белорусско-американских отношений

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние отношений Беларуси и США и пути их развития по различным направлениям двустороннего сотрудничества обсудил сегодня министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с американской делегацией во главе с помощником государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Уэссом Митчеллом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"Стороны обсудили текущее состояние отношений Беларуси и США и пути их развития по различным направлениям двустороннего сотрудничества в ближайшей и среднесрочной перспективе. Были рассмотрены и актуальные вопросы международной повестки дня, ситуация в регионе, возможности двустороннего взаимодействия для деэскалации напряженности в Европейском регионе", - рассказали в МИД.-0-
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