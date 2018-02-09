Макей обсудил с послом Швеции взаимодействие Беларуси с ЕС

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили вопросы белорусско-шведского политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия Беларуси с Европейским союзом, участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство" и многосторонних структурах в регионе Балтийского моря.-0-
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