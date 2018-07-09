9 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает позитивные тенденции на внешнеэкономическом направлении. Об этом он заявил сегодня на семинаре для руководителей диппредставительств Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что вопросы экономики были и остаются основным критерием оценки деятельности зарубежных диппредставительств. Несмотря на позитивные тенденции, он призвал на семинаре в первую очередь обратить внимание на недоработки и неиспользованный потенциал, думать о том, как закрепить позитивные тенденции и не допустить отката с достигнутых позиций.

Владимир Макей отметил, что именно в преломлении к достижению главной цели - наращиванию и диверсификации экспорта с задействованием всего возможного инструментария - подготовлена программа учебы. "В нее включены вопросы, которые, что называется, находятся на острие решаемых государством задач. Запланированные встречи и ваши собеседники помогут вам лучше понять процессы, которые происходят сегодня в нашей стране и вокруг нас, причины и тенденции, которые лежат в основе принимаемых руководством государства и правительства решений", - сказал он.

Программа ежегодной учебы дипломатов охватывает максимально широкий круг тем: экономику, торговлю, финансы, высокие технологии, гуманитарное сотрудничество, взаимодействие в образовательной сфере, туризм, спорт. Особое внимание будет уделено тематике продвижения туристических услуг и подготовки к проведению в Беларуси в 2019 году II Европейских игр. Запланированы деловые встречи с руководством отраслевых министерств и организаций по линии БелТПП по вопросам продвижения продукции машиностроительного, нефтехимического, агропромышленного, деревообрабатывающего комплексов, фармацевтической и косметической продукции, деятельности индустриального парка "Великий камень".-0-