Макей: переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится. Об этом говорится в ответе министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея на вопрос журналистов, сообщает БЕЛТА.

"Стоит напомнить: не Беларусь напрашивалась в качестве площадки для проведения переговоров по Украине, а руководители стран "нормандской четверки" высказали просьбу к Президенту Александру Лукашенко принять у себя участников встреч по урегулированию украинского конфликта. В отличие от других, Беларусь за лаврами миротворца не гонится. Но, это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении", - заявил министр.

"Мы - не участники переговоров, но Президент Республики Беларусь неоднократно предлагал различные варианты урегулирования этого кризиса, в том числе готовность обеспечить контроль белорусскими миротворцами украинско-российской границы и линии соприкосновения", - отметил министр.

По его словам, вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров. "Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе. Но для появления этой уверенности надо, чтобы все вовлеченные в этот конфликт стороны, а также якобы "сторонние", но весьма заинтересованные государства были искренне нацелены на прекращение кровопролития", - добавил Владимир Макей.

Как сообщалось, накануне прозвучало заявление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о возможности поиска альтернативного места проведения переговоров по Украине.-0-