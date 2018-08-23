Макей поблагодарил посла Армении за вклад в развитие дружественных отношений между странами

23 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 23 августа провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Минске Олегом Есаяном по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
На встрече обсуждалось состояние двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и иных сферах, отмечался рост торгового оборота между странами. Владимир Макей поблагодарил Олега Есаяна за его вклад в развитие дружественных белорусско-армянских отношений.-0-
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