Макей поблагодарил Сурикова за вклад в развитие отношений между Беларусью и Россией

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Александром Суриковым по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества, взаимодействие в рамках интеграционных объединений. Владимир Макей поблагодарил Александра Сурикова за его вклад в развитие многоплановых отношений между Беларусью и Россией.

Как сообщалось, Президент России Владимир Путин назначил Михаила Бабича Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси и своим спецпредставителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Беларусью. Соответствующие указы были опубликованы 24 августа на российском официальном интернет-портале правовой информации. Ранее Михаил Бабич занимал пост полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.-0-