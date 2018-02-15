15 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 16-18 февраля. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Основными вопросами на конференции станут перспективы европейской архитектуры безопасности, борьбы с терроризмом, актуальные международные конфликты, а также проблематика безопасности в сферах энергетики и охраны здоровья, кибербезопасности.

Планируется встреча министра с организаторами Мюнхенской конференции, а также руководителями некоторых организаций. Предусматривается обсуждение широкого спектра вопросов, в том числе белорусских инициатив по укреплению международной безопасности.

Конференция проводится с 1963 года и является одним из наиболее представительных и авторитетных мировых форумов в области политики безопасности и сотрудничества в военно-политической сфере. -0-