Макей примет участие в заседании СМИД СНГ в Душанбе

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей примет сегодня участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Душанбе. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы внешнеполитических ведомств рассмотрят вопросы, охватывающие основные направления сотрудничества в организации. Ряд документов после обсуждения будет внесен на рассмотрение глав государств, которые встретятся в Душанбе 28 сентября. В их числе проект конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и план основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Значительное внимание во время заседания будет уделено взаимодействию в культурной и гуманитарной сферах. Будет рассмотрен вопрос о придании Белорусскому педагогическому университету имени Максима Танка статуса базовой организации государств - участников СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации педагогических работников и специалистов в области инклюзивного и специального образования", - рассказал Анатолий Глаз.

Отдельным блоком будет обсуждаться инвентаризация договорно-правовой базы Содружества.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел СНГ пройдет в Москве в апреле 2019 года.-0-