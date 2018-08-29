Макей принял нового временного поверенного в делах США в Беларуси

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 29 августа встретился с временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Беларуси Дженифер Мур. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Встреча состоялась в связи с началом дипломатической миссии Дженифер Мур в нашей стране. Стороны обсудили актуальное состояние и перспективы развития белорусско-американских отношений.

Новый временный поверенный в делах США в Беларуси прибыла в Минск "Дженифер Мур начнет работу в должности поверенного в делах США в Беларуси в августе 2018 года", - отметили в диппредставительстве.

Как проинформировали ранее в посольстве, Дженифер Мур является карьерным дипломатом. Перед приездом в Минск она занимала должность заместителя директора управления по делам Южной Европы Государственного департамента США, которое отвечает за отношения США с Турцией, Грецией и Кипром. Новый временный поверенный имеет богатый опыт работы по европейской тематике и на протяжении большей части карьеры специализировалась в вопросах международного сотрудничества и реформ в области безопасности. Ранее Дженифер Мур работала на должности заместителя директора управления Государственного департамента по миротворческой деятельности, санкций и борьбе с терроризмом, советника по политическим и экономическим вопросам посольства США в Тиране, а также на различных должностях в политическом, военно-политическом и экономическом отделах в посольстве США в Анкаре, Сараево, Багдаде и Джакарте. Дипломат также являлась дежурным сотрудником Оперативного центра Государственного департамента и ассистентом помощника государственного секретаря по военно-политическим вопросам.-0-