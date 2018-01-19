Макей провел традиционную ежегодную встречу с почетными консулами зарубежных стран

19 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Традиционная ежегодная встреча министра иностранных дел Владимира Макея с аккредитованными в Беларуси почетными консулами зарубежных государств прошла 18 января в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
На встрече почетные консулы были проинформированы о результатах внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь, итогах развития в 2017 году многопрофильного сотрудничества с зарубежными партнерами. Стороны обсудили перспективы развития взаимодействия в 2018 году, а также предметно рассмотрели практические вопросы повседневной деятельности почетного консульского корпуса.
Почетный консул - это лицо, не находящееся на государственной службе, которому Министерство иностранных дел соответствующей страны по согласованию с государством пребывания поручает выполнение отдельных консульских функций на территории этого государства. Основными функциями почетного консула являются защита прав и интересов назначившей страны, ее юридических и физических лиц в своем консульском округе, содействие развитию дружественных отношений назначившей страны с государством пребывания, расширению двусторонних торговых, экономических, культурных и научных связей.
В Беларуси в настоящее время аккредитован 31 почетный консул, представляющий 30 зарубежных государств.-0-
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