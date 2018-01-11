11 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей рассчитывает на решение в 2018 году с Россией вопроса о взаимном признании виз. Об этом он заявил сегодня по итогам совещания у главы государства на тему либерализации визового режима, передает корреспондент БЕЛТА.

"С Российской Федерацией ведутся переговоры по соглашению о взаимном признании виз. Сегодня были обсуждены основные подходы к этому соглашению. Были выработаны четкие критерии, на которых должен основываться этот документ. В ближайшее время те предложения, которые мы получили от наших российских партнеров, будут проанализированы, доработаны, и мы предоставим коллегам, на наш взгляд, хороший солидный документ, который послужит основой для дальнейшей работы по упрощению визового режима в целом", - сказал министр.

"Главой государства поставлена четкая задача, и мы будем стремиться к тому, чтобы все эти шаги были реализованы в этом году", - добавил Владимир Макей.

Министр отметил, что Президентом на совещании было подчеркнуто, что визовая политика Беларуси не должна создавать проблем для других государств, в первую очередь соседних. "Вы знаете, с Российской Федерацией у нас существует практически открытая граница. Хотя в последнее время имеется ряд проблем, связанных с пересечением этой границы гражданами третьих государств. И мы сейчас ведем активные переговоры с нашими российскими партнерами на этот счет", - сказал Владимир Макей.

При этом министр, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что претензии к Беларуси в вопросе безопасности абсолютно искусственны и беспочвенны. "Мы не создаем проблем с точки зрения безопасности для наших российских партнеров. Более того, за последние четыре года более 230 человек были возвращены в Россию в рамках соглашения о реадмиссии, - рассказал он. - То есть они проникли с территории России на нашу территорию, пытались попасть дальше в страны ЕС, но были задержаны, остановлены и возвращены на законных основаниях в Российскую Федерацию. Нам Россия вернула только одного гражданина".

Владимир Макей также отметил, что граница Беларуси, в том числе западная, надежно защищена. "Оттуда не может быть никакой угрозы для Российской Федерации. Мы будем продолжать разговоры с нашими российскими партнерами в том числе и по этому вопросу", - добавил глава внешнеполитического ведомства.-0-