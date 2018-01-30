Макей рассчитывает выйти на подписание Приоритетов партнерства Беларуси и ЕС в ближайшее время

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси и ЕС есть полное понимание того, в каком направлении двигаться, чтобы в ближайшее время выйти на подписание так называемых Приоритетов партнерства до 2020 года. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам встречи с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы обсуждали процесс переговоров о так называемых Приоритетах партнерства с ЕС, которые станут дорожной картой наших отношений до 2020 года по четырем направлениям: эффективное госуправление, экономическое развитие, транспорт, энергоэффективность и борьба с климатическими изменениями, контакты между людьми. Мы детально прошлись по всем этим четырем сферам. Уверен, что у нас есть полное понимание того, как нам двигаться дальше, чтобы завершить этот процесс, чтобы мы в ближайшее время вышли на подписание этих приоритетов", - отметил Владимир Макей.

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