Макей рассказал о работе над чувствительными вопросами в дискуссии с ЕС и США

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews рассказал о работе над чувствительными вопросами в дискуссии с ЕС и США. Текст интервью размещен на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

Вопрос представителей телеканала касался, в частности, сферы прав человека, свободы слова и собраний, проведения избирательной реформы. "Да, все те вопросы, которые вы упомянули, находятся в повестке дня нашей дискуссии с Европейским союзом. И не только с Европейским союзом, но и с США", - сказал министр.

"Сегодня мы живем в абсолютно другой ситуации, нежели два года назад. Мы перезапустили диалог по правам человека с Европейским союзом и США. Может быть, вам известно, что мы разработали и приняли первый в истории суверенной Беларуси Национальный план действий по правам человека, который был подготовлен в тесном сотрудничестве с неправительственными организациями. Мы запустили диалог с гражданским обществом. Думаю, что это очень важно. Сотрудничаем с неправительственными организациями по имплементации упомянутого плана действий, обсуждаем шаги, которые следует предпринять в будущем. Кроме того, мы работаем в этой сфере с различными международными организациями, Европейским союзом и послами стран ЕС в Беларуси", - рассказал Владимир Макей.

"Таким образом, многое уже достигнуто, но еще много предстоит сделать. Мы понимаем это. Если существуют какие-то чувствительные темы - смертная казнь или другие вопросы, я думаю, что наши партнеры должны учитывать конкретные обстоятельства, условия, ситуацию здесь, в нашей стране", - подчеркнул глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей при этом отметил невозможность достигнуть всего и сразу. "Невозможно лечь спать в Советском Союзе, а проснуться в полностью европейском демократическом государстве. Это не значит, что мы не хотим учиться. Мы готовы учиться, в том числе изучать европейские "учебники", - сказал он. - Но долгое время мы жили в Советском Союзе, в советскую эпоху. У многих в нашей стране все еще сохраняется советская ментальность. Потому что в Советском Союзе нас учили, что не индивидуальные права играют главенствующую роль в обществе, а коллективные права, социальные права должны быть для нас на первом месте. Право на образование, на труд, на жилье и так далее".

"К тому же наши люди привыкли жить в условиях, когда государство заботится о них. Они всегда знали, что могут положиться на государство. Эта ментальность все еще влияет на ситуацию в нашей стране. Кроме того, мы видим негативные примеры в некоторых соседних странах. Именно поэтому Беларусь хочет двигаться вперед осторожно, не нарушая стабильность в обществе", - отметил министр.

Он выразил мнение, что обеспечить полную реализацию прав человека можно только в экономически развитом обществе, которое достигло определенного уровня экономического, политического и социального развития. Ряд резолюций Европарламента подтверждает это: в них заявляется, что обеспечить права человека можно только в стабильном обществе и в стабильных экономических условиях.

"Мы уделяем большое внимание стабильности, потому что хотим сохранить Беларусь свободной от конфликтов. Между прочим, Беларусь - единственная страна постсоветского пространства, в новейшей истории которой не было военных конфликтов, - заметил Владимир Макей. - Поэтому стабильность для нас - прежде всего. Но это, конечно, не означает, что мы хотим заморозить ситуацию в Беларуси. Мы готовы развиваться и сотрудничать с европейскими партнерами, в том числе по самым чувствительным вопросам. Но будем двигаться вперед очень осторожно, чтобы обеспечить постоянное и стабильное развитие общества, государства, что в конечном итоге поможет нам достигнуть основной цели - стать полноправным членом семьи европейских демократий".-0-