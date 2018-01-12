Макей: Россия для Беларуси - стратегический партнер первостепенной важности во всех отношениях

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия для Беларуси является стратегическим партнером первостепенной важности во всех отношениях. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

Владимир Макей заметил, что Беларусь находится на стыке между Востоком и Западом и на себе ощущает все негативные последствия конфронтации в регионе. "Поэтому мы хотели бы иметь, еще раз подчеркну, равноприближенные отношения со всеми. При этом понимаем, что Россия для нас является первостепенной важности стратегическим партнером во всех отношениях: политическом, военно-политическом, торгово-экономическом, гуманитарном и так далее", - подчеркнул министр.

В 2017 году товарооборот между Беларусью и Россией достиг почти $30 млрд, в лучшие времена он равнялся $44 млрд. "Но даже эта цифра - $30 млрд - говорит о том, что с 1995 года товарооборот между нашими странами увеличился практически в шесть раз", - констатировал дипломат.

Вторым по важности торгово-экономическим партнером для Беларуси является Евросоюз, отметил Владимир Макей. "Оттуда к нам приходят передовые технологии и инвестиции. Конечно же, мы не можем отказаться ни в коей мере от сотрудничества с Европейским союзом. Развитие наших связей и с Россией, и с Европейским союзом, и с остальным миром не означает, что мы хотим с кем-то дружить за счет кого-то или против кого-то. Мы развиваем наши торгово-экономические, политические отношения с Европейским союзом, при этом говорим нашим партнерам, что мы ни в коей мере не намерены дружить с вами за счет России или против, или в ущерб России", - обратил внимание он.

По мнению министра, только за счет наличия нормальных отношений со всеми глобальными игроками и в регионе, и в мире в целом Беларусь может выжить. "Здесь нет никаких противоречий. В нашей политике мы всегда исходим из того, что, как я уже сказал, не проповедуем принцип конфронтационности, наоборот, стараемся делать так, чтобы устранить те разделительные линии, которые сегодня присутствуют в Европе и в нашем регионе, и мы это чувствуем на себе", - добавил собеседник.-0-

Инициатива Беларуси о запуске "Хельсинки-2" направлена на устранение конфронтации в регионе - Макей Министр подчеркнул, что государствам нужно задуматься о принципах и целях сотрудничества, в первую очередь в политической и военной областях, которые привели бы к установлению большего доверия по отношению друг к другу.

Беларусь готова стать узловой платформой Экономического пояса Шелкового пути - Макей "Инициатива Экономического пояса Шелкового пути абсолютно выгодна для нашей страны, имеющей открытую экономику. Мы видим, что в рамках этой инициативы мы можем продавать наши товары на всем протяжении коридоров, которые создаются", - сказал Владимир Макей.

Макей: Беларусь удовлетворена состоянием сотрудничества с Китаем "Я думаю, что наше сотрудничество с Китаем может являться примером для взаимодействия с другими странами. Потому что у нас нет по большому счету никаких принципиальных проблем и расхождений в том, что касается и политического, и торгово-экономического, и гуманитарного взаимодействия", - заявил министр.