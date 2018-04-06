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Макей считает необходимым продолжать диалог с ЕС, пытаясь стать ближе друг к другу

Политика 06.04.2018 | 22:18
Фото из архива
Фото из архива

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей считает необходимым продолжать диалог с ЕС, пытаясь стать ближе друг к другу. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Euronews". Текст интервью размещен на сайте белорусского внешнеполитического ведомства, сообщает БЕЛТА.

"У Европейского союза есть список наших ожиданий. У нас, в свою очередь, есть список их ожиданий. Сейчас самое главное - продолжать диалог, пытаясь сблизить наши позиции, стать ближе друг к другу", - заявил Владимир Макей.

По его словам, Беларусь хотела бы продолжить работу с Европейским союзом по заключению соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии, о приоритетах партнерства до 2020 года в рамках Восточного партнерства. "Это важно для нас", - отметил глава МИД Беларуси.

"В ближайшее время мы хотели бы заключить рамочное соглашение между Беларусью и Европейским союзом как правовую основу для нашего сотрудничества. Рано или поздно такое соглашение должно быть подписано", - сказал Владимир Макей.

"Мы искренне заинтересованы в хорошем и тесном сотрудничестве с Европейским союзом, потому что понимаем, что это поможет нам выжить в нестабильной ситуации, приблизиться к европейским ценностям, европейскому пониманию демократии", - подчеркнул министр.

Владимир Макей также ответил на вопросы относительно возможности отмены смертной казни и проведения реформы избирательного законодательства.

"Есть много фактов, которые подтверждают, что мы достигли определенного прогресса. Вопрос отмены смертной казни очень чувствительный для нас. В ходе референдума 1996 года 82% граждан проголосовали против отмены смертной казни, - сказал министр. - В настоящее время в парламенте создана рабочая группа по этой теме, которая проделала большую работу. Был организован ряд мероприятий с целью изменения общественного мнения, отношения гражданского общества к вопросу отмены смертной казни".

Владимир Макей напомнил о заявлении Президента Беларуси на прошлогодней сессии ПА ОБСЕ о том, что рано или поздно Беларусь придет к решению этого вопроса. "В то же время для изменения общественного мнения по теме смертной казни надо работать с обществом, а также изучать положительный опыт европейских стран. Не думаю, что у нас получится достигнуть этой цели в кратчайшие сроки, но мы к ней постепенно приближаемся. Очень важно продолжать эту работу", - считает министр.

Говоря о реформе избирательного законодательства, он отметил, что в прошлом было принято во внимание много рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ, отдельные рекомендации еще обсуждаются. "Мы не отказываемся и готовы работать над этими рекомендациями. Но давайте рассматривать ситуацию в более широком контексте. Сегодня мы задумываемся над возможным изменением Конституции. Ситуация и в Беларуси, и вокруг нее изменилась. Возникло много новых обстоятельств, условий, вызовов, и мы должны их учитывать", - обратил внимание Владимир Макей.

По его словам, в первую очередь речь идет о вопросах стабильности и безопасности: кризис в Украине, взаимные санкции между Россией и ЕС. "В экономической сфере мы наблюдаем чуть ли не экономические войны, достаточно вспомнить о последних столкновениях в рамках Трансатлантического партнерства… Вызовов достаточно, и мы должны их учитывать. Поэтому мы думаем над улучшением некоторых положений Конституции. Эти изменения неизбежно приведут к трансформации законодательства в экономической, избирательной и иных областях", - резюмировал глава белорусского внешнеполитического ведомства.-0-

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Теги
Беларусь, ЕС, Макей, МИД
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