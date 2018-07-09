Макей: смотреть на мир в розовых очках не получится

9 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает непростые условия, в которых Беларусь реализует политические и экономические задачи. Об этом глава белорусского внешнеполитического ведомства заявил сегодня на открытии ежегодного семинара руководителей дипломатических представительств и консульских учреждений Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Примеры, иллюстрирующие мировые тренды и во внешней политике, и в международной торговле, у всех на виду. Количество и глубина противоречий в отношениях между государствами, к сожалению, не идут на убыль. На высоком уровне сохраняется конфликтный потенциал в мире. Жесткая риторика, санкции, контрсанкции, в том числе в отношениях между некоторыми нашими основными партнерами, формируют совсем не радужную картину", - сказал министр.

По его словам, рост протекционизма у одних, ответные контрмеры со стороны других крупнейших торговых игроков серьезно угрожают действующей системе международной торговли. Возникает опасность трансформации разногласий в настоящую торговую войну, чреватую втягиванием в нее и других стран.

"Поэтому как бы кому-то ни хотелось, смотреть на мир в розовых очках не получится. Тепличных условий давно уже нет и не будет ни на Востоке, ни на Западе. Не добавляют оптимизма и прогнозы авторитетных международных организаций и финансовых институтов в отношении глобального экономического роста", - заявил Владимир Макей.

Министр отметил, что за Беларусью закрепилось реноме площадки, содействующей развитию интеграционных процессов, урегулированию региональных конфликтов. Новым становится ее экспертное измерение в рамках конферентной дипломатии, направленной на восстановление взаимного доверия и снижения напряженности в Европе. "Статус ответственный. Он позволяет по-новому взглянуть на Беларусь многим политическим, экономическим партнерам. Вместе с тем этот статус нуждается в повседневной подпитке, в настойчивой и кропотливой работе по его подтверждению и закреплению", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства.-0-