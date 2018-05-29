Макей: союзнические отношения с Россией - базовый элемент внешней политики Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзнические отношения с Россией - базовый элемент внешней политики Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает корреспондент БЕЛТА.

"В условиях нынешних серьезных политических и экономических вызовов особенно востребована координация усилий Беларуси и России на международной арене. Хочу подчеркнуть, что союзнические отношения с Россией - это константа, базовый элемент нашей внешней политики", - обратил внимание Владимир Макей.

В этой связи, рассказал министр, на переговорах дипломаты обсудили совместные подходы к ключевым вопросам мировой повестки дня. Рассмотрены вопросы международной и региональной безопасности, включая урегулирование ситуации на востоке Украины, в Сирии.-0-