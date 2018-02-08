Макей: у России и Запада больше объединяющих интересов, которые важнее политических разногласий

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У России и Запада намного больше объединяющих интересов и задач, которые по значимости находятся выше текущих политических разногласий. Об этом в интервью газете "Известия" заявил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщили БЕЛТА в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

"Конфронтация усложняет жизнь и третьим странам. Из-за того, что Беларусь в сегодняшних условиях продолжает развивать отношения и с Россией, и с Западом, нам часто приходится слышать вопрос: "Так с кем же вы - с ними или с нами?". Тем самым нас подталкивают к ложному и совершенно неприемлемому для нас выбору. Ведь в том, что мы хотим быть партнерами и наших восточных, и западных соседей, нет ничего удивительного", - сказал министр.

По его словам, напротив, аномалия в том, что ЕС, США, с одной стороны, и Россия - с другой, будучи естественными партнерами в мире, не находят понимания между собой. "Очевидно, что у России и Запада намного больше объединяющих интересов и задач, которые по значимости находятся выше текущих политических разногласий", - уверен глава внешнеполитического ведомства.

"Единственный разумный путь для урегулирования споров - отказаться от эмоций и взаимных обвинений и сесть за стол переговоров. Нужно выработать такие решения, которые бы служили гарантией долгосрочной стабильности и сотрудничества, исключали бы соперничество и мышление в духе "сфер влияния". Убежден, что при правильном, справедливом подходе в выигрыше оказались бы все заинтересованные государства", - подчеркнул Владимир Макей.

Он также заявил о последовательной и неизменной позиции Беларуси о том, что в международных отношениях нет места санкциям. "Мы не приемлем любые односторонние ограничительные меры вне зависимости от того, кто является их субъектом и объектом. Мы слишком долго сами были под санкциями и убеждены, что они никогда не достигают целей. Они лишь сковывают обе стороны, ужесточают их подходы, углубляют кризис доверия и не позволяют найти выход из тупика", - сказал глава МИД.-0-