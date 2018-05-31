Макей во время визита в Бельгию обсудит развитие сотрудничества с ЕС

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей находится с визитом в Бельгии. Такая информация размещена в официальных аккаунтах внешнеполитического ведомства в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал министр в интервью телеканалу ОНТ, это ответный двусторонний визит по приглашению заместителя премьер-министра - министра иностранных и европейских дел Бельгии Дидье Рейндерса, который побывал в Беларуси в марте прошлого года с официальным визитом. Завтра дипломаты проведут переговоры.

"Бельгия - небольшая по европейским меркам страна, но у нас активно развивается торгово-экономическое сотрудничество с ней. Бельгия занимает седьмое место по поставкам товаров из Беларуси. Товарооборот Беларуси с этой страной составляет около $370 млн. Это хорошая цифра. Причем почти половина - это наш экспорт. Но с нашей точки зрения это не предел", - обратил внимание Владимир Макей.

Основное внимание на переговорах будет уделено тем проектам и инициативам, которые находятся сейчас на рассмотрении и которые придадут новый импульс двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству. "Имею в виду более широкий выход для Беларуси на европейский рынок, а для Бельгии - на евразийский, - пояснил министр. - Но помимо этого, как я уже упомянул, здесь находятся руководящие органы Европейского союза. Бельгия является страной-основательницей ЕС. Мы планируем сегодня и завтра провести встречи с руководителями этих структур, чтобы обсудить текущее состояние нашего диалога с Европейским союзом и его перспективы".

Белорусская делегация намерена также обсудить взаимоприемлемые формулировки и решения по тем документам, проектам и инициативам, которые находятся сейчас на рассмотрении обеих сторон.-0-