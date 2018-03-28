Макей во время визита в Великобританию провел встречи с Джонсоном и принцем Майклом Кентским

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей во время визита в Великобританию провел ряд встреч, сообщается в твиттер-аккаунте посольства Беларуси в Великобритании и Северной Ирландии.

В дипмиссии уточнили, что руководитель белорусского внешнеполитического ведомства встретился с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном и членом британской королевской семьи принцем Майклом Кентским.

Ранее Владимир Макей провел переговоры с государственным министром по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Грегом Хендсом. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество и подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам взаимодействия в этой сфере между правительствами двух стран. Кроме того, министр встретился с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Пьером Хейлбронном.

Макей находится с визитом в Великобритании В "Твиттере" появилась информация о встрече государственного министра по торговой политике Министерства внешней торговли Великобритании Грега Хендса с главой белорусского внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, Владимир Макей находится в Великобритании с плановым рабочим визитом, который готовился более полугода. В программе - встречи главы МИД Беларуси в Форин-офисе, Министерстве внешней торговли, британском парламенте, с членами королевской семьи, а также ряд других мероприятий.

В сентябре 2017 года состоялся визит в Беларусь государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Алана Дункана. Он был принят главой государства, состоялись переговоры с министром иностранных дел. Стороны констатировали конструктивный характер состоявшихся обсуждений, наметили пути дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами. В последние годы Великобритания является одним из ведущих экономических партнеров Беларуси. Как отмечается на сайте белорусского диппредставительства в Великобритании, по экспорту белорусских товаров Великобритания последние несколько лет устойчиво занимает третье место после России и Украины.-0-