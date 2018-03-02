2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей встретился с делегацией Американского еврейского комитета (АЕК) во главе с его президентом Джоном Шапиро и исполнительным директором АЕК Дэвидом Харрисом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Владимир Макей проинформировал участников встречи о положении еврейской общины в Беларуси. Обсуждены возможности двустороннего взаимодействия, состояние белорусско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.-0-